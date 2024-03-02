Силаев: пускай в «Торпедо» никто не верит, мы будем биться, несмотря на прессу

Защитник «Торпедо» Антон Силаев после победного матча со СКА в рамках плей-офф КХЛ заявил, что нижегородский клуб будет бороться, несмотря на высказывания экспертов в прессе.

«Насколько довлела ситуация вокруг команды? От любви до ненависти один шаг, но у всех бывает такой непростой период, как у нас, семь поражений подряд. Самое главное – это психологический момент, переварить всё в голове. Тем более это плей-офф – здесь уже другая игра, другие эмоции. Выходим и бьёмся, идём к своей цели, к Кубку. В «Торпедо» не особо верят? Пускай в нас никто не верит, но у нас хорошая команда, хороший коллектив. Будем выходить и биться, несмотря на прессу, несмотря на экспертов, ни на кого.

Что изменилось по сравнению с концовкой регулярки, что хватило сил на третий период? Ничего не изменилось, просто сыграли в правильный хоккей, который требуют от нас тренеры. Где-то силы сэкономили чуть-чуть от правильной игры, и их хватило до конца.

Эмоции? Когда Влад Фирстов забил гол, я уже понимал, что всё. Эмоции, конечно, положительные, но сейчас нужно себя немного утихомирить. Хорошо отдохнуть, выспаться, завтра провести тренировку и думать уже о следующей игре. Серия длинная, наша цель – 16 побед», — сказал Силаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.