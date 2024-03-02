Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 2 марта

Сегодня, 2 марта, состоятся очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Уфе, Москве, Ярославле и Казани.

Откроет игровой день встреча 1/8 финала Восточной конференции, в которой «Салават Юлаев» примет на своём льду «Трактор». Начало игры — в 14:30 мск. Напомним, в серии ведёт челябинский клуб — 1-0.

В Москве состоится первый матч серии между местным «Динамо» и одноклубниками из Минска. Стартовое вбрасывание произойдёт в 17:00 мск.

В Ярославле местный «Локомотив» примет на своей площадке действующего обладателя Кубка Гагарина — ЦСКА. Начало матча — в 17:00 мск. В серии впереди армейцы — 1-0.

В Москве на стадионе «Мегаспорт» «Спартак» сразится во втором матче серии плей-офф с «Северсталью». В первой игре сильнее оказались подопечные Алексея Жамнова со счётом 3:2.

В Казани местный «Ак Барс» попробует восстановить равенство в серии с «Автомобилистом». Напомним, в первой встрече клуб из Екатеринбурга победил со счётом 2:1.