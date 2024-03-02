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Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 2 марта

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 2 марта
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Сегодня, 2 марта, состоятся очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Уфе, Москве, Ярославле и Казани.

Откроет игровой день встреча 1/8 финала Восточной конференции, в которой «Салават Юлаев» примет на своём льду «Трактор». Начало игры — в 14:30 мск. Напомним, в серии ведёт челябинский клуб — 1-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Москве состоится первый матч серии между местным «Динамо» и одноклубниками из Минска. Стартовое вбрасывание произойдёт в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Ярославле местный «Локомотив» примет на своей площадке действующего обладателя Кубка Гагарина — ЦСКА. Начало матча — в 17:00 мск. В серии впереди армейцы — 1-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Москве на стадионе «Мегаспорт» «Спартак» сразится во втором матче серии плей-офф с «Северсталью». В первой игре сильнее оказались подопечные Алексея Жамнова со счётом 3:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Казани местный «Ак Барс» попробует восстановить равенство в серии с «Автомобилистом». Напомним, в первой встрече клуб из Екатеринбурга победил со счётом 2:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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