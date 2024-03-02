«Вашингтон» подписал лучшего снайпера Западной хоккейной лиги нынешнего сезона

«Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим Заком Фанком. Об этом сообщил генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан.

Данный контракт обойдётся «Вашингтону» в среднем $ 810 тыс. в год в НХЛ и $ 82 500 в АХЛ. 20-летний нападающий выступает за клуб «Принс-Джордж Кугарс» в Западной хоккейной лиге (WHL). На данный момент он со 102 (58+44) очками в 59 матчах возглавляет список лучших снайперов лиги, а также занимает третье место в списке лучших бомбардиров.

«Вашингтон Кэпиталз» в регулярном сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги провёл 59 встреч, в которых набрал 65 очков. Подопечные Спенсера Карбери занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.