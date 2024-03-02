Назаров: в плей-офф фарт придёт к тому, кто будет ловить шайбу лицом и зубами

Известный тренер Андрей Назаров поделился впечатлениями от первых матчей Кубка Гагарина – 2024.

«Первый раунд плей-офф КХЛ стартовал ярким и результативным хоккеем. Уже есть неожиданные результаты, а дальше, думаю, будет только интереснее. Грубых судейских ошибок пока нет, хочется, чтобы эта тенденция сохранялась. Я уже говорил, что в плей-офф любой команде очень нужен фарт, без него Кубок Гагарина не выиграть. Так вот придёт этот фарт только к тому, кто будет ловить шайбу лицом и зубами. Другого не дано», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, сегодня, 2 марта, в рамках первого раунда состоится сразу пять матчей – «Салават Юлаев» принимает «Трактор» (3:1, идёт третий период), «Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом», «Локомотив» — с ЦСКА, «Спартак» примет «Северсталь», а московское «Динамо» начнёт серию с минским «Динамо».