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«Ванкувер» сообщил о достижении соглашения по продлению контракта с Элиасом Петтерссоном

Пресс-служба «Ванкувер Кэнакс» сообщила, что клуб достиг договорённости о продлении контракта с 25-летним шведским нападающим Элиасом Петтерссоном. Информация об этом опубликована в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отмечается, что генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин достиг соглашения с нападающим Элиасом Петтерссоном о восьмилетнем контракте. Детали этого соглашения не раскрываются.

Ранее сообщалось, что клуб сделал хоккеисту предложение о контракте сроком на восемь лет на общую сумму в $ 96 млн ($ 12 млн за сезон).

Напомним, нынешний сезон — последний по трёхлетнему соглашению Петтерссона с «Ванкувером», согласно которому он заработает в общей сложности $ 22,05 млн ($ 7,35 млн).

В этом сезоне Петтерссон принял участие в 62 матчах за «Ванкувер», в которых отметился 75 (29+46) набранными очками при положительном показателе полезности «+12».