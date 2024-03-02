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«Все мы люди, зачем так говорить?» Терещенко назвал команду КХЛ, которая его разочаровала

«Все мы люди, зачем так говорить?» Терещенко назвал команду КХЛ, которая его разочаровала
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко выразил разочарование сезоном в исполнении новосибирской «Сибири».

«Меня разочаровала «Сибирь». Я не понимаю, зачем нужно было убирать Немировски. Абсолютно. Я не руководитель, но вы пригласили тренера, дали ему возможность работать. Ну пусть работает! Не понимаю… Не скажу, что результаты были совсем упаднические, да и много молодёжи было. Многие игроки ушли. Потом эти высказывания генерального менеджера про игроков… Все мы люди, зачем так говорить? Да, это руководитель, но всё же…» — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Сибирь» с 67 очками заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Полная версия интервью с Алексеем Терещенко уже доступна на «Чемпионате».
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