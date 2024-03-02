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Главный тренер «Спартака» назвал причины поражения во втором матче серии с «Северсталью»

Главный тренер «Спартака» назвал причины поражения во втором матче серии с «Северсталью»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с череповецкой «Северсталью» (1:2, 1-1).

«Мы создаём моменты, иногда чуть переигрываем, ищем лишний пас. Не хватает в концовке злости, пытаемся забить красиво. Ничего, поправим это всё. Не получается третий период? Не знаю, вам, журналистам, виднее. Я бы так не сказал. У нас в третьем периоде не сработало большинство, поэтому вам так показалось. По игре у меня претензий к ребятам нет, но хромала реализация и большинство не выручило.

Кин в составе вместо Савикова? Он сыграл неплохо, много времени пропустил. Плюс плей-офф, понимаем цену ошибки. Савиков приболел, поэтому его сегодня не было в составе. В целом по игре Кин молодец, через игры наберёт ритм», — сказал Жамнов на пресс-конференции.

Напомним, при ничейном счёте серия переезжает в Череповец. Следующая игра состоится в понедельник, 4 марта. Начало – 19:30 мск.

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