Главный тренер «Северстали» назвал ключевой момент в победном матче со «Спартаком»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу своих подопечных во второй встрече серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 над московским «Спартаком» (2:1, 1-1).

«Главную задачу выполнили. Сегодня победили, забрали игру. Ключевой момент – мы сыграли хорошо в меньшинстве, когда было пятиминутное удаление. Много делаем поперечных передач в своей зоне? «Спартак» прессингует, мы за счёт контроля пытаемся выйти из-под давления. Стараемся не отбрасываться, с контролем выходить из зоны.

Пилипенко проявил эмоции? (получил пятиминутное удаление за удар клюшкой в лицо Рубцова. – Прим. «Чемпионата») Не видел весь эпизод, нужно будет посмотреть. Не могу сейчас дать оценку его действиям. Конечно, это несвойственно для Кирилла. В атаке мы сыграли отлично. Выиграли матч, значит, всё сделали правильно», — сказал Козырев на пресс-конференции.

Напомним, при ничейном счёте серия переезжает в Череповец. Следующая игра состоится в понедельник, 4 марта. Начало – 19:30 мск.