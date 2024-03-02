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В КХЛ объяснили отмену гола О’Делла в первом периоде встречи с «Динамо» Мн

В КХЛ объяснили отмену гола О’Делла в первом периоде встречи с «Динамо» Мн
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Пресс-служба КХЛ разъяснила решение об отмене взятия ворот 33-летним канадским нападающим московского «Динамо» Эриком О’Деллом в первом периоде встречи с минским «Динамо» (4:1, 1-0) в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

На 16-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком команды «Динамо» Москва Эриком О'Деллом, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на предмет попадания шайбы в ворота от клюшки, расположенной выше или ниже перекладины.

В результате видеопросмотра определено — шайба была заброшена клюшкой, расположенной выше перекладины, гола нет.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующий матч серии пройдёт также в Москве, в понедельник, 4 марта. Начало – 19:30 мск.

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