Кудашов – о массовой драке в матче «Авангарда» и «Лады»: наша серия носит иной характер

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов считает, что серия первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с минским «Динамо» (4:1, 1-0) носит иной характер, нежели противостояние омского «Авангарда» и тольяттинской «Лады» (5:1, 1-0), которая накануне завершилась массовой дракой.

«На последнюю смену матча выпустил сочетание Никонов – Римашевский – Чернышов, а не своих лидеров, потому что видел, чем всё вчера закончилось в Омске? Вы ошибаетесь, они лидеры у нас, и я думал, что они побьют Минск (смеётся).

Если кроме шуток, то я не думаю, что наша игра носит вот такой характер. Честно вам говорю. Поэтому и не ожидали такого. Да, там есть ребята, которые понимают, что нужно делать в плей-офф в определённые моменты, но я не думаю, что у нас до этого дойдёт», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в концовке третьего периода вышеупомянутой встречи произошла массовая драка с участием первого звена омичей: Владимира Ткачёва, Райана Спунера и Рида Буше. Отметим, что потасовка началась после грубого удара по ногам Ткачёва от защитника гостей Максима Березина.