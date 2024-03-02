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Канадский форвард «Динамо» рассказал, что купил белорусскую клюшку, чтобы начать забивать

Канадский форвард «Динамо» рассказал, что купил белорусскую клюшку, чтобы начать забивать
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33-летний канадский нападающий московского «Динамо» Эрик О’Делл подвёл итоги прошедшего первого матча серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с минским «Динамо» (4:1, 1-0), в котором ему удалось отметиться заброшенной шайбой и ассистентским дублем.

«Мы знали, что Минск — очень агрессивная команда, хитуют, много бросают, атакуют наших защитников. Но это плей‑офф, мы к этому готовы. Здесь любой соперник представляет угрозу. Сейчас каждая игра — новый матч. И нам надо готовиться к следующему.

Это только первая игра. Конечно, мы всегда стараемся играть активно, вне зависимости от того, кто набирает очки. Естественно, наши лидеры ещё раскроются, наши ребята ещё дадут результат.

Гол в ворота ЦСКА в конце регулярного чемпионата помог вернуть уверенность после месячной безголевой серии? На самом деле во всем виновата моя клюшка. Я не мог долгое время забросить, недавно поменял клюшку. Теперь у меня клюшка «Союз», и мне она очень нравится. До этого были моменты, но никак не мог их реализовать. Такое бывает. Я не особо суеверный, но решил, что‑то поменять. Хорошо, что пошло именно сейчас, это здорово.

Специально взял белорусскую клюшку? Да, я знал, что мы полетим в Минск, и я смогу ещё много себе там взять», — передаёт слова О’Делла корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 О’Делл принял участие в 64 матчах, в которых отметился 51 (23+28) результативным действием при показателе полезности «+20».

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