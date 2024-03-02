Алексей Василевский прокомментировал эпизод с ударом Робинсона в лицо Панину

31-летний российский защитник уфимского «Салавата Юлаева» Алексей Василевский прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (4:1) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Сегодня был совсем другой настрой на матч, мы начали играть в тело, жёстко, потому что это плей-офф. Все игры будут такими. Болельщики, как и в первом матче, сегодня гнали нас вперёд, спасибо им за это.

Драки и грязь со стороны соперника? Это плей-офф, дальше пусть судьи разбираются.

Успел ли подумать после того, как вступился за Панина? Да нет, что там думать, краги скинул и пошёл бить.

Удар Робинсона в лицо Панина не самый красивый момент? Не самый красивый, но пусть судьи это всё смотрят, есть дисциплинарный комитет», — приводит слова Василевского пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что Василевский получил за эпизод с дракой с Чарльзом Робинсом 17 минут штрафного времени (2+5 – драка и 10 – дисциплинарный).