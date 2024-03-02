Хмелевски – об игре «Трактора»: пусть сидят на скамейке штрафников, а мы будем забивать

24-летний американский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о жёсткой силовой манере игры челябинского «Трактора» (4:1, 1-1) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Хорошее желание и настрой на игру, пацаны были готовы. Достали из себя эмоции, чтобы победить.

Более контактная игра? Мы понимаем, что недостаточно это делали. Мы делаем выводы и двигаемся вперёд.

Ожидали ли такой жёсткой игры от «Трактора»? Я удивлён, что они раньше так не начали играть. Пусть они сидят на скамейке штрафников, а мы будем забивать», — приводит слова Хмелевски пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Отметим, что в прошедших двух матчах Кубка Гагарина – 2024 Хмелевски отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами при коэффициенте полезности «0».