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Козлов: согласен, что драки были на пользу «Салавату». Горжусь, как выдержали удар

Козлов: согласен, что драки были на пользу «Салавату». Горжусь, как выдержали удар
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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над челябинским «Трактором» (4:1, 1-1) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024.

«Эмоциональный матч. Для нас было важно выиграть, как и для «Трактора». Хорошо, что видеотренеры среагировали на первый гол. Счёт в серии 1-1, перемещаемся в Челябинск. Обсуждали и индивидуально, и на собрании. Ребята хорошо отозвались. Согласен, что драки были на пользу «Салавату». Горжусь, как ребята выдержали удар. Что Лала [Алалыкин], что Башка [Башкиров], боролись с ребятами, которые выше в весовой категории. Молодцы, дали отпор, постояли за себя. Это плей-офф, все хотят выиграть. Эмоции зашкаливали. Выстояли «4 на 6». Все ребята молодцы», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, счёт в серии стал равный – 1-1. Следующие две игры пройдут на домашнем льду «Трактора». Третий матч серии состоится в понедельник, 4 марта.

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