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Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 2 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 2 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина
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2 марта в рамках первого раунда Кубка Гагарина – 2024 состоялось пять встреч. Матчи были сыграны в Уфе, Москве, Казани и Ярославле.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ сезона-2023/2024.

Открывала программу игрового дня встреча в столице Башкортостана, где уфимский «Салават Юлаев» сумел взять уверенный реванш у челябинского «Трактора» (4:1), сравняв счёт в серии – 1:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Хмелевски (Ливо) – 11:15 (4x4)     1:1 Кравцов (Шабанов) – 15:56 (5x5)     2:1 Ливо (Шаров, Хмелевски) – 27:34 (5x4)     3:1 Ливо (Дроздов, Науменков) – 36:22 (5x5)     4:1 Башкиров (Хмелевски) – 59:47 (en)    

Затем параллельно были сыграны четыре оставшихся матча: московское «Динамо» уверенно стартовало с победы в первом матче серии с минским «Динамо» (4:1, 1-0), череповецкая «Северсталь» победила московский «Спартак» (2:1, 1-1), ярославский «Локомотив» оказался сильнее московского ЦСКА (2:1, 1-1), а екатеринбургский «Автомобилист» сенсационно крупно обыграл казанский «Ак Барс» (4:0, 2-0) и уезжает на домашнюю серию с приличным заделом на будущее.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 О'Делл (Рашевский, Кудрявцев) – 01:28 (5x5)     1:1 Мороз – 16:08 (5x5)     2:1 Рашевский (Пыленков, О'Делл) – 51:49 (5x5)     3:1 Ильенко (Менелл, Готовец) – 53:05 (5x5)     4:1 Рашевский (Менелл, О'Делл) – 59:16 (en)    
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Пилипенко (Аймурзин) – 00:13 (5x5)     1:1 Голдобин (Морозов, Вишневский) – 23:17 (5x5)     1:2 Ярош (Думбадзе, Грудинин) – 39:13 (5x5)    
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Диц (Светлаков, Слепышев) – 12:16 (5x5)     1:1 Елесин (Красковский) – 36:43 (5x5)     2:1 Алексеев (Никулин, Сергеев) – 39:37 (5x5)    
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Блэкер (Валк, Широков) – 20:30 (5x3)     0:2 Широков (Мэйсек, Валк) – 22:30 (5x4)     0:3 Мэйсек (Валк, Широков) – 43:24 (5x5)     0:4 Голышев (Макеев, Романцев) – 44:54 (5x5)    

Завтра, 3 марта, в рамках Кубка Гагарина – 2024 состоятся три встречи: «Лада» постарается сравнять счёт в серии с «Авангардом» (0-1), «Амур» попытается увезти победу из Магнитогорска (0-1), а СКА – взять реванш у нижегородского «Торпедо» (0-1).

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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