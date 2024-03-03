Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 2 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

2 марта в рамках первого раунда Кубка Гагарина – 2024 состоялось пять встреч. Матчи были сыграны в Уфе, Москве, Казани и Ярославле.
Открывала программу игрового дня встреча в столице Башкортостана, где уфимский «Салават Юлаев» сумел взять уверенный реванш у челябинского «Трактора» (4:1), сравняв счёт в серии – 1:1.
Затем параллельно были сыграны четыре оставшихся матча: московское «Динамо» уверенно стартовало с победы в первом матче серии с минским «Динамо» (4:1, 1-0), череповецкая «Северсталь» победила московский «Спартак» (2:1, 1-1), ярославский «Локомотив» оказался сильнее московского ЦСКА (2:1, 1-1), а екатеринбургский «Автомобилист» сенсационно крупно обыграл казанский «Ак Барс» (4:0, 2-0) и уезжает на домашнюю серию с приличным заделом на будущее.
Завтра, 3 марта, в рамках Кубка Гагарина – 2024 состоятся три встречи: «Лада» постарается сравнять счёт в серии с «Авангардом» (0-1), «Амур» попытается увезти победу из Магнитогорска (0-1), а СКА – взять реванш у нижегородского «Торпедо» (0-1).
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