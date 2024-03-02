А. Свечников стал 42-м российским хоккеистом в истории НХЛ, покорившим отметку в 300 очков

23-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников благодаря ассистентскому дублю в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:5) преодолел отметку в 300 (125+176) очков за карьеру в НХЛ. На это ему потребовалось 387 матчей.

В истории НХЛ он стал 42-м российским игроком, который добирался до такой отметки. Рекордсменом по набранным очкам является 38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1529), следом за ним – Евгений Малкин (1274), а замыкает тройку лучших Сергей Фёдоров (1179).

Среди действующих игроков Свечников занимает девятую позицию в списке лучших российских бомбардиров.

Напомним, в нынешнем сезоне Свечников принял участие в 40 матчах, в которых записал на свой счёт 37 (13+24) результативных действия при коэффициенте полезности «+7».