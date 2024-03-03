Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайба Тарасенко не помогла «Оттаве» набрать очки с «Филадельфией»

Шайба Тарасенко не помогла «Оттаве» набрать очки с «Филадельфией»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь со 2 на 3 марта мск на льду «Уэллс Фарго-центра» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Филадельфия Флайерз» обыграли «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Фараби (Силер) – 01:08     1:1 Тарасенко (Пинто, Жозеф) – 24:04     2:1 Фёрстер (Лотон) – 39:13     3:1 Фёрстер – 39:58     3:2 Шабо (Кубалик, Жиру) – 58:02     4:2 Йорк – 59:59    

«Лётчики» открыли счёт на второй минуте встречи броском Джоэля Фараби. На 25-й минуте российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко забросил ответную шайбу. На последней минуте второго периода дубль в течение 45 секунд оформил Тайсон Фёрстер, который сначала забил с игры, а затем реализовал буллит. На 59-й минуте Тома Шабо сократил отставание гостей до минимума. На последней минуте игры контрольную точку в игре поставил Кэм Йорк.

Занимающие предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции «Сенаторз» потерпели четвёртое поражение подряд в регулярном сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android