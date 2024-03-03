Шайба Тарасенко не помогла «Оттаве» набрать очки с «Филадельфией»

В ночь со 2 на 3 марта мск на льду «Уэллс Фарго-центра» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Филадельфия Флайерз» обыграли «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2.
«Лётчики» открыли счёт на второй минуте встречи броском Джоэля Фараби. На 25-й минуте российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко забросил ответную шайбу. На последней минуте второго периода дубль в течение 45 секунд оформил Тайсон Фёрстер, который сначала забил с игры, а затем реализовал буллит. На 59-й минуте Тома Шабо сократил отставание гостей до минимума. На последней минуте игры контрольную точку в игре поставил Кэм Йорк.
Занимающие предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции «Сенаторз» потерпели четвёртое поражение подряд в регулярном сезоне.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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