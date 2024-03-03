«Баффало» разгромил «Вегас», забросив в ворота действующего обладателя КС семь шайб

В Баффало (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уверенно обыграл «Вегас Голден Найтс» (7:2).

В составе победителей шайбами отметились дважды Дилан Козенс, а также Джефф Скиннер, Земгус Гиргенсонс, Кайл Окпосо, Оуэн Пауэр и Кейси Миттельштадт.

У гостей отличились Брендан Бриссон и Вильям Карлссон.

«Сэйбрз» одержали вторую победу подряд, набрали 62 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, отставая от идущей пятой «Тампа-Бэй Лайтнинг» на 10 очков.

«Вегас» уступил во втором матче кряду, остался с 73 очками и идёт третьим в таблице Тихоокеанского дивизиона.

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