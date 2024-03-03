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«Баффало» разгромил «Вегас», забросив в ворота действующего обладателя КС семь шайб

«Баффало» разгромил «Вегас», забросив в ворота действующего обладателя КС семь шайб
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В Баффало (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уверенно обыграл «Вегас Голден Найтс» (7:2).

В составе победителей шайбами отметились дважды Дилан Козенс, а также Джефф Скиннер, Земгус Гиргенсонс, Кайл Окпосо, Оуэн Пауэр и Кейси Миттельштадт.

У гостей отличились Брендан Бриссон и Вильям Карлссон.

«Сэйбрз» одержали вторую победу подряд, набрали 62 очка и занимают шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, отставая от идущей пятой «Тампа-Бэй Лайтнинг» на 10 очков.

«Вегас» уступил во втором матче кряду, остался с 73 очками и идёт третьим в таблице Тихоокеанского дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
7 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Скиннер – 01:55     2:0 Козенс – 20:54 (sh)     2:1 Бриссон (Руа, Коттер) – 21:46 (pp)     2:2 Карлссон (Маршессо, Коттер) – 24:28     3:2 Гиргенсонс (Робинсон) – 34:46     4:2 Окпосо (Скиннер, Миттельштадт) – 42:20     5:2 Пауэр (Брайсон, Робинсон) – 46:26     6:2 Миттельштадт (Пауэр, Скиннер) – 52:18 (pp)     7:2 Козенс (Пауэр, Йокихарью) – 57:12    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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