23 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» уверенно обыграть «Бостон»

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (5:1).

В составе победителей хет-триком отметился Кайл Палмьери. Ещё по шайбе записали на свой счёт Андерс Ли и Брок Нельсон.

У «Бостона» единственный гол на счету Марка Маклафлина.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил в этой встрече 23 броска по своим воротам.

«Айлендерс» одержали третью победу подряд, набрали 66 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, отставая от идущей третьей «Филадельфии Флайерз» на пять баллов.

«Бостон» остался с 84 очками и идёт вторым в Атлантическом дивизионе.

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