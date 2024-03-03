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23 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» уверенно обыграть «Бостон»

23 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» уверенно обыграть «Бостон»
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В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Бостон Брюинз» (5:1).

В составе победителей хет-триком отметился Кайл Палмьери. Ещё по шайбе записали на свой счёт Андерс Ли и Брок Нельсон.

У «Бостона» единственный гол на счету Марка Маклафлина.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил в этой встрече 23 броска по своим воротам.

«Айлендерс» одержали третью победу подряд, набрали 66 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, отставая от идущей третьей «Филадельфии Флайерз» на пять баллов.

«Бостон» остался с 84 очками и идёт вторым в Атлантическом дивизионе.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Палмьери (Добсон, Ли) – 03:32     2:0 Палмьери (Хорват, Барзал) – 05:27 (pp)     3:0 Палмьери (Пулок, Пажо) – 12:19     4:0 Ли (Пажо, Палмьери) – 20:46     5:0 Нельсон (Хорват, Райлли) – 30:24     5:1 Маклафлин (Макэвой, ван Римсдайк) – 34:30    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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