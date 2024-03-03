Кучеров опережает Маккиннона на четыре очка в гонке бомбардиров НХЛ по итогам игрового дня

Этой ночью проходят 13 матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ, среди которых были игры с участием «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».
«Лавины» не смогли ничего противопоставить «Нэшвилл Предаторз», уступив со счётом 1:5. Звёздный форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон стал автором единственной шайбы своей команды.
Позже «Тампа» в серии буллитов праздновала победу над «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б). Российский нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу.
Таким образом, по итогам этого игрового дня Кучеров опережает Маккиннона на четыре очка в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона. У россиянина 105 (38+67) баллов, у канадца — 101 (37+64).
Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этой регулярке. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.
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