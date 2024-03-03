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Кучеров опережает Маккиннона на четыре очка в гонке бомбардиров НХЛ по итогам игрового дня

Кучеров опережает Маккиннона на четыре очка в гонке бомбардиров НХЛ по итогам игрового дня
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Этой ночью проходят 13 матчей в рамках регулярного чемпионата НХЛ, среди которых были игры с участием «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Лавины» не смогли ничего противопоставить «Нэшвилл Предаторз», уступив со счётом 1:5. Звёздный форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон стал автором единственной шайбы своей команды.

Позже «Тампа» в серии буллитов праздновала победу над «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б). Российский нападающий «молний» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, по итогам этого игрового дня Кучеров опережает Маккиннона на четыре очка в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона. У россиянина 105 (38+67) баллов, у канадца — 101 (37+64).

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этой регулярке. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Гласс (Сиссонс, Макдона) – 15:18     1:1 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 17:01     2:1 Гласс (Новак, Каррье) – 34:26     3:1 О'Райлли (Йози, Форсберг) – 49:46 (pp)     4:1 Новак (Сарос) – 57:32 (pp)     5:1 Гласс (Макдона, Маккэррон) – 59:07    
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Армиа (Гуле, Ньюхук) – 01:27     0:2 Эванс (Галлахер) – 14:34     1:2 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 27:44     2:2 Чирелли (Хагель) – 35:49     2:3 Андерсон (Кофилд, Джекай) – 46:23     3:3 Мотт – 50:18 (sh)     4:3 Хедман – 65:00    
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