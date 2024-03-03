Сергей Бобровский обогнал Доминика Гашека по победам в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский одержал 390-ю победу в НХЛ и обогнал именитого чеха Доминика Гашека. За карьеру в рамках регулярок у россиянина 390 побед в 686 матчах. У Гашека — 389 побед в 735 в матчах. Сергей по количеству побед идёт на 15-м месте среди вратарей в истории НХЛ и втором – среди вратарей из Европы.

Напомним, в сегодняшнем матче Сергей Бобровский оформил шат-аут, сделав 21 сейв и был признан пресс-службой НХЛ третьей звездой матча.