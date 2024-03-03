Сергей Бобровский обогнал Доминика Гашека по победам в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский одержал 390-ю победу в НХЛ и обогнал именитого чеха Доминика Гашека. За карьеру в рамках регулярок у россиянина 390 побед в 686 матчах. У Гашека — 389 побед в 735 в матчах. Сергей по количеству побед идёт на 15-м месте среди вратарей в истории НХЛ и втором – среди вратарей из Европы.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Монтур (Родригес, Лунделль) – 28:50 0:2 Райнхарт (Барков, Монтур) – 33:06 (pp) 0:3 Родригес (Луостаринен, Лунделль) – 44:39 0:4 Вераге (Монтур, Ткачук) – 53:02 (pp)
Напомним, в сегодняшнем матче Сергей Бобровский оформил шат-аут, сделав 21 сейв и был признан пресс-службой НХЛ третьей звездой матча.
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