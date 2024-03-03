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Главный тренер «Детройта»: «Флорида» — безоговорочный фаворит на победу в Кубке Стэнли

Главный тренер «Детройта»: «Флорида» — безоговорочный фаворит на победу в Кубке Стэнли
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Главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд считает «Флориду» одним из главных фаворитов предстоящего плей-офф НХЛ. «Пантерз» обыграли «Ред Уингз» со счётом 4:0 и поднялись на первое место в общей таблице НХЛ. «Флорида» потерпела лишь два поражения в последних 16 матчах.

«Если эта команда выиграет Кубок Стэнли, это не станет сюрпризом. По моему мнению, это безоговорочный фаворит на победу в Кубке. Сейчас они играют на очень высоком уровне. Они выстраивают свою игру к плей-офф и пытаются показать всё, на что способны. Сегодня мы в этом убедились», — цитирует Лалонда пресс-служба НХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне «Флорида» дошла до финала Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступила «Вегас Голден Найтс».

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