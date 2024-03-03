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Бобровский рассказал, почему «Флорида» показывает отличные результаты в текущем сезоне НХЛ

Бобровский рассказал, почему «Флорида» показывает отличные результаты в текущем сезоне НХЛ
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, в чём секрет успеха «Пантерз» в этом сезоне. «Флорида» одержала 14 побед в последних 16 матчах и возглавила общую таблицу НХЛ. Клуб лидирует в лиге по проценту набранных очков — 70,5%.

«У нас хорошая структура игры, и ребята верят в неё и вкладываются в выполнение плана на игру всем сердцем и душой. Это наш костяк, и не имеет значения, кто сейчас играет в составе. Все усердно работают, и каждый выкладывает всё, что у него есть», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом сезоне «Флорида» неожиданно для многих дошла до финала Кубка Стэнли, будучи андердогом в каждой серии плей-офф. В финале Кубка Стэнли «Пантерз» уступили «Вегасу» в пяти матчах.

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