Бобровский рассказал, почему «Флорида» показывает отличные результаты в текущем сезоне НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, в чём секрет успеха «Пантерз» в этом сезоне. «Флорида» одержала 14 побед в последних 16 матчах и возглавила общую таблицу НХЛ. Клуб лидирует в лиге по проценту набранных очков — 70,5%.

«У нас хорошая структура игры, и ребята верят в неё и вкладываются в выполнение плана на игру всем сердцем и душой. Это наш костяк, и не имеет значения, кто сейчас играет в составе. Все усердно работают, и каждый выкладывает всё, что у него есть», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом сезоне «Флорида» неожиданно для многих дошла до финала Кубка Стэнли, будучи андердогом в каждой серии плей-офф. В финале Кубка Стэнли «Пантерз» уступили «Вегасу» в пяти матчах.