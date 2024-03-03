В «Вашингтоне» рассказали, планирует ли клуб выкупать контракт Евгения Кузнецова

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, планирует ли клуб выкупать контракт нападающего Евгения Кузнецова. Россиянин был выставлен на драфт-отказов, и если, ни один другой клуб НХЛ не заберёт форварда, то он отправится играть в АХЛ. Восьмилетний контракт Кузнецова с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года.

«Мы ещё не прошли крайний срок обменов. Поэтому мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать до этого времени. Вернёмся к вопросу о выкупе контракта после дедлайна», — цитирует Маклеллана пресс-служба клуба.

Дедлайн в текущем сезоне НХЛ наступит 8 марта 2024 года. Кузнецов вернулся из программы помощи игрокам НХЛ. В текущем сезоне россиянин отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11» в 43 матчах за «Кэпиталз».