Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Вашингтоне» рассказали, планирует ли клуб выкупать контракт Евгения Кузнецова

В «Вашингтоне» рассказали, планирует ли клуб выкупать контракт Евгения Кузнецова
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, планирует ли клуб выкупать контракт нападающего Евгения Кузнецова. Россиянин был выставлен на драфт-отказов, и если, ни один другой клуб НХЛ не заберёт форварда, то он отправится играть в АХЛ. Восьмилетний контракт Кузнецова с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года.

«Мы ещё не прошли крайний срок обменов. Поэтому мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать до этого времени. Вернёмся к вопросу о выкупе контракта после дедлайна», — цитирует Маклеллана пресс-служба клуба.

Дедлайн в текущем сезоне НХЛ наступит 8 марта 2024 года. Кузнецов вернулся из программы помощи игрокам НХЛ. В текущем сезоне россиянин отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11» в 43 матчах за «Кэпиталз».

Материалы по теме
Новостная бомба из НХЛ! Кузнецов на драфте отказов, что ждёт его дальше?
Новостная бомба из НХЛ! Кузнецов на драфте отказов, что ждёт его дальше?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android