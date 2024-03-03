Хоккейный эксперт оценил возможность перехода Евгения Кузнецова в другой клуб НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил возможность перехода нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова в другой клуб НХЛ.

«Действительно ли Кузнецову стоит менять клуб или же лучше поиграть в АХЛ и вернуться в «Вашингтон»? Знаете, когда игроков такого уровня, с такими контрактами выставляют на драфт отказов, это говорит о том, что клуб уже провёл переговоры со всеми командами лиги по поводу обмена и хоть какой-то компенсации за переход этого игрока. Соответственно, ни один клуб на момент переговоров не был заинтересован в том, чтобы дать какую-то компенсацию за его переход.

Зная практику Национальной хоккейной лиги, я думаю даже, что было предложение, чтобы «Вашингтон» взял на себя часть заработной платы, но, к сожалению, мы видим то, что обмена не произошло. Соответственно, игрок находится на драфте отказов и любой клуб в течение 24 часов может забрать его к себе без какой-либо компенсации «Вашингтону», но одновременно с этим получая достаточно серьёзный контракт Евгения на остаток этого года и будущий сезон», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.