«Красная Армия» вылетела из плей-ин и во второй раз в истории осталась без плей-офф МХЛ

Сегодня, 3 марта, в МХЛ завершились очередные матчи раунда плей-ин. «Красная Армия» во второй раз уступила в серии с МХК «Атлант» и завершила сезон. Армейцы проиграли первый матч со счётом 1:2, а во втором уступили со счётом 1:4. «Атлант» в первом раунде плей-офф сыграет с «Локо».

«Стальные Лисы» в трёх матчах серии плей-ин оказались сильнее «Реактора» и попали в плей-офф, где встретятся с «Омскими Ястребами».

«Авто» в трёх матчах серии плей-ин обыграл «Ладью» и вышел в плей-офф, где соперником екатеринбургского клуба станут «Белые Медведи».

«Академия Михайлова» выиграла оба матча серии плей-ин с «Крыльями Советов» с общим счётом 7:0 и в плей-офф сыграет с МХК «Спартак».

Единственная серия плей-ин, которая ещё не завершилась, играется между МХК «Динамо» Спб и «Амурскими Тиграми». Решающий третий матч серии пройдёт 7 марта в Санкт-Петербурге.