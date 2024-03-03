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«Красная Армия» вылетела из плей-ин и во второй раз в истории осталась без плей-офф МХЛ

«Красная Армия» вылетела из плей-ин и во второй раз в истории осталась без плей-офф МХЛ
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Сегодня, 3 марта, в МХЛ завершились очередные матчи раунда плей-ин. «Красная Армия» во второй раз уступила в серии с МХК «Атлант» и завершила сезон. Армейцы проиграли первый матч со счётом 1:2, а во втором уступили со счётом 1:4. «Атлант» в первом раунде плей-офф сыграет с «Локо».

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/16 финала - Плей-ин. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
1 : 4
МХК Атлант
Московская область
0:1     0:2     1:2     1:3     1:4    

«Стальные Лисы» в трёх матчах серии плей-ин оказались сильнее «Реактора» и попали в плей-офф, где встретятся с «Омскими Ястребами».

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/16 финала - Плей-ин. 3-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Окончен
4 : 0
Реактор
Нижнекамск
1:0 Козлов (Лукин) – 07:49 (5x5)     2:0 Осипович – 10:24 (5x5)     3:0 Козлов (Осипович, Гаврилович) – 40:40 (5x5)     4:0 Плохов (Нечаев) – 59:28 (5x5)    

«Авто» в трёх матчах серии плей-ин обыграл «Ладью» и вышел в плей-офф, где соперником екатеринбургского клуба станут «Белые Медведи».

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/16 финала - Плей-ин. 3-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Ладья
Тольятти
0:1 Горбунов (Михальченко) – 01:35 (5x5)     1:1 Щукин (Головкин) – 11:23 (5x5)     1:2 Захарин – 28:09 (5x5)     2:2 Раздьяконов (Ишимников, Думченко) – 36:24 (5x5)     3:2 Пимин (Трофимов) – 49:34 (5x5)     4:2 Думченко – 59:55 (5x5)    

«Академия Михайлова» выиграла оба матча серии плей-ин с «Крыльями Советов» с общим счётом 7:0 и в плей-офф сыграет с МХК «Спартак».

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/16 финала - Плей-ин. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Академия Михайлова
Тула
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Москва
1:0     2:0     3:0     4:0    

Единственная серия плей-ин, которая ещё не завершилась, играется между МХК «Динамо» Спб и «Амурскими Тиграми». Решающий третий матч серии пройдёт 7 марта в Санкт-Петербурге.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/16 финала - Плей-ин. 2-й матч
03 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Амурские Тигры
Хабаровск
1:0     1:1     2:1     3:1     4:1     4:2     4:3    
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