«Авангард» одержал волевую победу, отыгравшись с 0:2 с «Ладой». Омичи повели в серии — 2-0

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся второй матч серии первого раунда Восточной конференции Кубка Гагарина – 2024, в котором «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2, благодаря чему они повели в серии – 2-0.
Счёт в матче был открыт нападающим «Лады» Никитой Попугаевым в первой половине второго периода. Уже через несколько минут тольяттинцы укрепили преимущество благодаря заброшенной шайбе Егора Бабенко. В заключительном игровом отрезке основного времени матча Томаш Юрчо сократил отставание Омска до минимума, а менее чем через минуту защитник Дамир Шарипзянов восстановил паритет – 2:2.
В овертайме исход встречи решил нападающий «Авангарда» Иван Николишин, отличившийся на восьмой минуте с передач Дамира Жафярова и Ивана Игумнова.
Таким образом, при счёте 2-0 в серии в пользу «Авангарда» команды переезжают в Тольятти. Следующая игра состоится во вторник, 5 марта. Начало – в 18:00 мск.
- 3 марта 2024
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