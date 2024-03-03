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Маклеллан признался, что советовался с Овечкиным о планах «Вашингтона» перед дедлайном

Маклеллан признался, что советовался с Овечкиным о планах «Вашингтона» перед дедлайном
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан признал, что имел диалог с 38-летним российским капитаном «столичных» Александром Овечкиным о планах команды в преддверии окончания периода перехода игроков в НХЛ.

«Диалог с Овечкиным? Да, это имело место быть. Александр хочет побеждать и тем самым оказывает на нас давление. И это хорошо. Мы будем стараться оставаться конкурентоспособными, и в то же время нам необходимо поддерживать наших молодых игроков», — приводит слова Маклеллана Russian Machine Never Breaks.

Напомним, последний день периода перехода хоккеистов в НХЛ – 8 марта. «Вашингтон» продолжает борьбу за попадание в плей-офф – подопечные Спенсера Карбери, набрав 65 очков в 59 матчах, занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, отставая от заветной путёвки на шесть очков и имея на три игры меньше.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Аризона Койотс
Глендейл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024.
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