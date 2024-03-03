В «Вашингтоне» ответили шуткой про Макдэвида на вопрос о возможном поиске центрфорварда

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан ответил на вопрос одного из журналистов о возможном поиске «столичными» центрального нападающего в звено к россиянину Александру Овечкину до окончания периода перехода игроков в НХЛ.

Как отмечает североамериканский инсайдер Том Джуллити в социальной сети Х (ранее Twitter), на вопрос журналиста Monumental Sports Тарика Эль-Башира о том, нужно ли «Кэпиталз» приобрести плеймейкера-центрфорварда, чтобы помочь Овечкину установить рекорд по голам, генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан пошутил: «Мы звонили Макдэвиду, но он ответил «нет».

Маклеллан также отметил, что ему понравилось выступление 22-летнего канадского центрального нападающего Хендрикса Лапьера в звене с Овечкиным в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:2), в которой ему удалось отметиться ассистентским дублем.