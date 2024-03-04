«Думаю, и у нас будет такой шанс». Конюшков — о праздновании СКА гола в воротах «Торпедо»

Капитан нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков прокомментировал эмоциональное празднование второго гола хоккеистами СКА (2:3 ОТ, 1-1) в прошедшем накануне втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Плей-офф – такое время, когда много эмоций. И много эмоций теряется на стычки, когда эмоции перехлёстывают, но не доходит до серьёзных драк. Либо судьи вовремя вступаются, либо ребята хотят друг друга попровоцировать. Такое время, когда любые средства хороши. Если выведешь кого-то из психологического равновесия, он может сделать результативную ошибку.

Стычка после второго гола СКА, когда они праздновали в воротах «Торпедо»? Ничего страшного, думаю, и у нас будет шанс так попраздновать», — сказал Конюшков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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