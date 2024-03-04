Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Думаю, и у нас будет такой шанс». Конюшков — о праздновании СКА гола в воротах «Торпедо»

«Думаю, и у нас будет такой шанс». Конюшков — о праздновании СКА гола в воротах «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков прокомментировал эмоциональное празднование второго гола хоккеистами СКА (2:3 ОТ, 1-1) в прошедшем накануне втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Плей-офф – такое время, когда много эмоций. И много эмоций теряется на стычки, когда эмоции перехлёстывают, но не доходит до серьёзных драк. Либо судьи вовремя вступаются, либо ребята хотят друг друга попровоцировать. Такое время, когда любые средства хороши. Если выведешь кого-то из психологического равновесия, он может сделать результативную ошибку.

Стычка после второго гола СКА, когда они праздновали в воротах «Торпедо»? Ничего страшного, думаю, и у нас будет шанс так попраздновать», — сказал Конюшков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
В. Крикунов: если бы не вратарь, «Торпедо» уехало бы из Петербурга с двумя поражениями
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android