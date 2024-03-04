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Главный тренер «Вашингтона»: я в долгу перед Кузнецовым

Главный тренер «Вашингтона»: я в долгу перед Кузнецовым
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос, разговаривал ли он с командой по поводу нападающего Евгения Кузнецова, который ранее был выставлен «столичными» на драфт отказов.

«Да, разговаривал. С кое-кем, кто был в организации долгое время и со многими парнями из нашей раздевалки, которые пробыли с ним здесь все 11 лет. Чувствую, что я в долгу перед ним», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

Напомним, россиянин был отправлен на драфт отказов 2 марта, однако ни один клуб НХЛ так и не забрал форварда, в результате чего Кузнецов теперь отправится в АХЛ. Ранее он воспользовался программой помощи игрокам НХЛ, которая работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кули (Цукер, Гюнтер) – 07:33     0:2 Цукер (Гюнтер, Шмальц) – 24:06 (pp)     1:2 Милано (Овечкин, Сандин) – 26:02 (pp)     1:3 Кесселринг (О'Брайен, Вялимяки) – 26:45     1:4 Гюнтер (Маччелли, Дурзи) – 38:01 (pp)     2:4 Манта (Строум) – 40:10 (pp)     2:5 Шмальц (Круз) – 59:39    
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