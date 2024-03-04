Главный тренер «Вашингтона»: я в долгу перед Кузнецовым

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос, разговаривал ли он с командой по поводу нападающего Евгения Кузнецова, который ранее был выставлен «столичными» на драфт отказов.

«Да, разговаривал. С кое-кем, кто был в организации долгое время и со многими парнями из нашей раздевалки, которые пробыли с ним здесь все 11 лет. Чувствую, что я в долгу перед ним», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

Напомним, россиянин был отправлен на драфт отказов 2 марта, однако ни один клуб НХЛ так и не забрал форварда, в результате чего Кузнецов теперь отправится в АХЛ. Ранее он воспользовался программой помощи игрокам НХЛ, которая работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости.