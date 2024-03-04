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Гол Малкина не спас «Питтсбург» от разгрома в Эдмонтоне. У Макдэвида два очка

В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс разгромное поражение «Питтсбург Пингвинз» (6:1).

Дубль в составе победителей на счету Зака Хаймана. Ещё по шайбе забросили Кори Перри, Райан Маклауд, Коди Сеси и Коннор Макдэвид. Также Макдэвид записал на свой счёт результативную передачу.

У «Питтсбурга» единственный гол на счету российского нападающего Евгения Малкина.

«Нефтяники» одержали четвёртую победу подряд, набрали 76 очков и занимают второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

«Пингвинз» уступили в третьем матче кряду, остались с 62 очками и идут седьмыми в Столичном дивизионе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.