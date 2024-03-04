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СКА из-за травм потерял третьего хоккеиста в серии с «Торпедо»

СКА из-за травм потерял третьего хоккеиста в серии с «Торпедо»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг выложил фотографию, на которой изображены три майки игроков петербургского клуба. К двум ранее травмированным хоккеистам Андрею Педану и Борне Рендуличу добавился защитник Михаил Пашнин.

«Сражаемся за наших пацанов!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: ХК СКА

Пашнин впервые с декабря 2023 года принял участие в матче. Защитник сыграл во втором матче серии с «Торпедо», где получил травму в столкновении с Бобби Линчем.

Напомним, в первом матче серии Педан после неудачного падения не смог продолжить встречу и покинул лёд на одной ноге. Рендулич же получил несколько переломов в стыке с защитником «Торпедо» Богданом Конюшковым и выбыл на неопределённый срок.

Третий матч серии состоится в Нижнем Новгороде 5 марта. Счёт в противостоянии равный 1-1.

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