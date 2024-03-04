Коньков: дисквалификация Радулова станет большой потерей для «Ак Барса»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что дисквалификация Александра Радулова станет большой потерей для «Ак Барса». Форвард во втором матче серии с «Автомобилистом» был удалён до конца игры за удар в голову, а впоследствии получил дисквалификацию на третий матч серии. После двух матчей «Ак Барс» уступает со счётом 0-2.

«Для «Ак Барса», конечно, начинать серию с 0-2 после домашних игр – это не очень приятно, но было множество примеров, когда серия переворачивалась. Казань играла с «Авангардом» и все семь матчей команды побеждали только в гостях. Это было при Квартальнове и Хартли. «Ак Барс» приложит максимум усилий, чтобы вернуться, конечно, надо прежде всего усилять атаку. Один гол за два матча – крайне мало.

Радулова дисквалифицировали после хита на Воробьёве, конечно, это будет большой потерей. Но шанс для других игроков – Петрова, Свечникова. Тренерские ли это поражения? Рано об этом говорить, хотя, как принято говорить, выигрывает команда, а проигрывает тренер. Но выводы надо делать только после серии», – цитирует Конькова Metaratings.ru.

Третий матч серии состоится сегодня, 4 марта, в Екатеринбурге. Матч начнётся в 17:00 мск. Напомним, по итогам прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занял четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.