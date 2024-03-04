Петров заменил Радулова в составе «Ак Барса». «Автомобилист» — вновь без Да Косты

Стали известны составы «Автомобилиста» и «Ак Барса» на третью встречу серии первого раунда Восточной конференции Кубка Гагарина – 2024, которая состоится сегодня, 4 марта, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец». Начало – в 17:00 мск.

В составе «Ак Барса» произошли два изменения – вместо дисквалифицированного на одну игру нападающего казанцев Александра Радулова и Артёма Галимова сыграют Кирилл Петров и Семён Терехов.

Тренерский штаб произвёл лишь одно изменение 22-летний Илья Овчинников занял место 19-летнего Артёма Каштанова в четвёртом атакующем сочетании.

Напомним, первые две встречи, состоявшиеся в столице Татарстана, остались за подопечными Николая Заварухина. При счёте 2-0 в серии команды перебрались в Екатеринбург.