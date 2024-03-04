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«Сокол» выбил в первом раунде Кубка Петрова победителя регулярного чемпионата «Молот»

«Сокол» выбил в первом раунде Кубка Петрова победителя регулярного чемпионата «Молот»
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В Красноярске на «Платинум Арене» состоялся шестой матч серии первого раунда Кубка Петрова, в котором «Сокол» принимал пермский «Молот». Встреча завершилась победой хозяев – 4:3, благодаря чему они одержали победу в серии – 4-2.

ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
04 марта 2024, понедельник. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
4 : 3
Молот
Пермь
0:1 Дюрягин (Верёвкин, Рыжов) – 04:33 (5x4)     0:2 Пешехонов (Ерохин, Дюрягин) – 22:44 (5x4)     1:2 Пучков (Кожухов) – 34:44 (5x4)     2:2 Морозов (Кожухов) – 38:34 (5x4)     3:2 Пучков (Кожухов, Скворцов) – 41:10 (5x5)     4:2 Тимирёв (Тарасов, Князев) – 58:09 (5x4)     4:3 Пешехонов – 59:54 (6x5)    

Несмотря на то что хоккеисты «Молота» к середине встречи вели с преимуществом в две шайбы благодаря голам Дениса Дюрягина и Владимира Пешехонова, хозяева не отдали эту игру, забросив за оставшееся время четыре шайбы подряд – дублем отметился Егор Пучков, ещё по шайбе на счету Егора Морозова и Александра Тимирёва. На последней минуте «Молот» устроил финальный штурм, сняв вратаря, что привело лишь к одной заброшенной шайбе Владимира Пешехонова, установившей окончательный счёт матча – 4:3.

Таким образом, прошлогодний финалист Кубка Петрова «Сокол» вслед за альметьевским «Нефтяником, тюменским «Рубином» и тульским АКМ пробился в следующую стадию соревнований.

Примечательно, что «Сокол» завершил регулярный чемпионат ВХЛ на 16-м месте в турнирной таблице, забрав последнюю путёвку в плей-офф. «Молот» завершил регулярный сезон на первом месте.

Расписание Кубка Петрова - 2024.
Сетка плей-офф Кубка Петрова - 2024.
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