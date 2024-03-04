«Сокол» выбил в первом раунде Кубка Петрова победителя регулярного чемпионата «Молот»

В Красноярске на «Платинум Арене» состоялся шестой матч серии первого раунда Кубка Петрова, в котором «Сокол» принимал пермский «Молот». Встреча завершилась победой хозяев – 4:3, благодаря чему они одержали победу в серии – 4-2.

Несмотря на то что хоккеисты «Молота» к середине встречи вели с преимуществом в две шайбы благодаря голам Дениса Дюрягина и Владимира Пешехонова, хозяева не отдали эту игру, забросив за оставшееся время четыре шайбы подряд – дублем отметился Егор Пучков, ещё по шайбе на счету Егора Морозова и Александра Тимирёва. На последней минуте «Молот» устроил финальный штурм, сняв вратаря, что привело лишь к одной заброшенной шайбе Владимира Пешехонова, установившей окончательный счёт матча – 4:3.

Таким образом, прошлогодний финалист Кубка Петрова «Сокол» вслед за альметьевским «Нефтяником, тюменским «Рубином» и тульским АКМ пробился в следующую стадию соревнований.

Примечательно, что «Сокол» завершил регулярный чемпионат ВХЛ на 16-м месте в турнирной таблице, забрав последнюю путёвку в плей-офф. «Молот» завершил регулярный сезон на первом месте.