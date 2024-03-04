Главный тренер «Салавата»: тяжело в плей-офф, когда уже в первом периоде проигрываешь

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги третьей встречи первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с челябинским «Трактором» (2:3, 1-2).

«Что в первой игре, что сегодня – тяжело играть в плей-офф, когда уже в первом периоде проигрываешь. Приходилось много сил тратить. К чему я говорю: нужно более сконцентрированно начинать нам матчи. Всё остальное, что по игровому времени в атаке, что по броскам, мы переиграли «Трактор». Но матч длится 60 минут.

«Трактор» играл вязко и дисциплинированно в обороне. Мы всегда атаковали против трёх обороняющихся, у нас были хорошие моменты, но не всегда же мы будем на скоростях бегать. Была ли установка сыграть пожёстче? В плей-офф все играют без прокатов, тут уж приходится жертвовать собой», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, следующий матч между командами вновь состоится на домашнем льду «Трактора». Она пройдёт в среду, 6 марта. Начало — в 17:00 мск.