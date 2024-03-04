Главный тренер «Салавата»: у Самонова, может, уже мысли о ЦСКА? Да нет, какой ЦСКА?

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от челябинского «Трактора» (2:3, 1-2) оценил действия вратаря своей команды Александра Самонова, а также высказался о слухах о его возможном уходе в ЦСКА, которые появлялись в прессе по ходу сезона.

«Четыре драки в прошлой игре никак не повлияли на сегодняшний матч. Тимкина заявили, так как нам нужны были габариты и размер перед воротами в зоне атаки. У Самонова, может, мысли о ЦСКА уже? Да нет, какой ЦСКА? Самонов провёл хороший матч, там были ошибки полевых, и я доволен его игрой. Выход Ежова на следующий матч маловероятен», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в нынешнем плей-офф Самонов защищал ворота «Салавата Юлаева» во всех трёх встречах с «Трактором». Он отразил 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,38.