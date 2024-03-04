«У нас 25 героев». Голышев — о своём хет-трике «Ак Барсу»

29-летний российский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев подвёл итоги третьей встречи первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с казанским «Ак Барсом» (3:1, 3-0), в которой ему удалось оформить хет-трик.

«Рады, что выиграли, но нужна ещё одна победа, надо аккумулировать эмоции, правильно восстановиться, подготовиться к следующему матчу.

Мой хет-трик? Главное, что мы выиграли, во второй шайбе повезло, третий гол в пустые ворота, бились всей командой. Первый гол — мы знали, что делать «5 на 3», играли так в Казани, но не выходили в таком сочетании. Серёга [Широков] посмотрел, сказал, что надо попробовать на дальнюю, моя работа – там стоять, чтобы отвлекать соперников, но сейчас всех разобрали, Серёга отдал отличный пас, рад, что так получилось.

За счёт чего побеждаем? Правильная дисциплина, реализация, хорошее меньшинство, Женя Аликин, правильная работа всей команды. Разбирали «Ак Барс», как любого соперника. В большинстве Волк на розыгрыше сейчас.

Празднование гола с закрытыми ушами? Это празднование Стёпы Хрипунова, на эмоциях в Казани было, я остался в их зоне один, был при чужих болельщиках, которые их здорово гнали вперёд. Сегодня были эмоции и после второго гола, после третьего просто с ума сошёл.

Главные герои матча — я и Аликин? У нас там 25 героев сидит», — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, в нынешнем плей-офф на счету Голышева уже четыре заброшенные шайбы при показателе полезности «+4» в трёх встречах с «Ак Барсом».