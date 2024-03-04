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Голышев — первый игрок в истории «Автомобилиста», оформивший хет-трик в Кубке Гагарина

Голышев — первый игрок в истории «Автомобилиста», оформивший хет-трик в Кубке Гагарина
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29-летний российский нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев отметился хет-триком в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с казанским «Ак Барсом» (3:1, 3-0) и приблизил команду к проходу в следующий раунд соревнований.

Как отмечает пресс-служба лиги, Анатолий Голышев стал первым игроком «Автомобилиста», сделавшим хет-трик в матчах Кубка Гагарина. Для самого нападающего этот хет-трик стал вторым в КХЛ, впервые три шайбы он забросил 28 ноября 2017 года в ворота «Спартака».

Отметим, что Голышев в КХЛ выступает за «Автомобилист» с сезона-2013/2014. В 2021 году он пробовал свои силы в НХЛ, однако так и не провёл ни матча в этой лиге, отыграв 15 встреч в АХЛ. За карьеру в КХЛ он провёл 535 матчей и набрал 303 (140+163) очка.

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