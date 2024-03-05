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Гендиректор «Барыса»: можно только порадоваться за Михайлиса — ушёл на лучшие условия

Гендиректор «Барыса»: можно только порадоваться за Михайлиса — ушёл на лучшие условия
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Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев поделился мнением о 28-летнем нападающем сборной Казахстана и магнитогорского «Металлурга» Никите Михайлисе, покинувшим клуб из Астаны по окончании прошлого сезона.

«Конечно, Михайлис на протяжении нескольких лет был лидером «Барыса» и мы бы хотели его оставить. Безусловно, это потеря для клуба. Но за него можно только порадоваться, Никита ушёл на лучшие условия», — сказал Иванищев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михайлис принял участие в 64 матчах в составе «Металлурга», в которых записал на свой счёт 38 (19+19) результативных действий при показателе полезности «+8».

Полную версию интервью с Борисом Иванищевым читайте на «Чемпионате»:
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