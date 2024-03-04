«Нэшвилл» заключил трёхлетний контракт с нападающим Томми Новаком на $ 10,5 млн

Пресс-служба «Нэшвилл Предаторз» в социальной сети Х (ранее Twitter) объявила о продлении контракта с 26-летним американским нападающим Томми Новаком.

Сообщается, что с нападающим заключён контракт сроком на три года на общую сумму в $ 10,5 млн ($ 3,5 млн за сезон).

В нынешнем сезоне Новак принял участие в 51 матче в составе «Нэшвилла», в которых он отметился 34 (13+21) результативными действиями при показателе полезности «-7». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 129 встреч и 84 (31+53) очка. Его действующее однолетнее соглашение на $ 800 тыс. истекало по завершении нынешнего сезона НХЛ.

Напомним, «Нэшвилл», набрав 72 очка в 62 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.