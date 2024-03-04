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Алексей Жамнов объяснил, почему решил поставить Михаила Мальцева крайним форвардом

Алексей Жамнов объяснил, почему решил поставить Михаила Мальцева крайним форвардом
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил выступление 25-летнего российского нападающего Михаила Мальцева на позиции крайнего форварда в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с череповецкой «Северсталью» (7:3, 2-1).

«То, что хотели, мы увидели. Миша Мальцев играл крайнего нападающего, мы это уже пробовали. Сегодня решили, чтобы играл с фланга, у него есть такой опыт по матчам в НХЛ и АХЛ. Цыплаков и Мальцев — два агрессивных форварда, решили их попробовать вместе, плюс Локтионов», — сказал Жамнов на пресс-конференции.

Отметим, что в прошедшем матче Мальцев отметился первой заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, также записав на свой счёт результативную передачу.

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