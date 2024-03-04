«Не его вина». Игорь Никитин объяснил, почему выпускал молодого Бута чаще в большинстве

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил частое появление 19-летнего российского нападающего железнодорожников Даниила Бута при игре в неравных составах в третьей игре серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с московским ЦСКА (3:2 ОТ, 2-1).

«Почему Бут играл больше в большинстве, чем в равных составах? Не его вина. Ситуационно так получалось, что то меньшинство, то рваный ритм, то второй период и дальняя лавка, то мы третий период постоянно в зоне обороны играли. Всё равно нужны были опытные ребята, которые в стрессовой ситуации примут правильное решение. Нет, здесь вопросов к нему нет. Для него это тоже опыт. И игроки такого уровня и на лавке растут», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Отметим, что в прошедшем матче Бут отметился первой заброшенной шайбой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина – 2024, также записав в свой актив результативную передачу.