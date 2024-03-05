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Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 4 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова

4 марта в рамках первого раунда Кубка Петрова – 2024 состоялись четыре встречи. Матчи были сыграны в Красноярске, Орске, Москве и Тамбове.

В первом матче игрового дня красноярский «Сокол» победил пермский «Молот» (4:3), отыгравшись 0:2 по ходу матча, и выиграл серию (4-2).

В следующем матче «СКА-Нева» не сумела закончить серию с Южным Уралом (1:3). Впереди у команд решающий седьмой матч (3-3). Аналогичная ситуация и в серии между «Звездой» и курганским «Зауральем» (3:2, 3-3).

Завершил программу игрового дня матч «Тамбова» и «Югры», в котором победили гости (2:1 ОТ). Их также ждёт седьмая игра серии, которая пройдёт в Ханты-Мансийске.

В Кубке Харламова же состоялась лишь одна игра плей-ин – санкт-петербургское «Динамо» победило «Амурских Тигров» (2:1) из Хабаровска и вышло в основную часть соревнований, выиграв серию (2-1).