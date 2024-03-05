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Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 4 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова

Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 4 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова
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4 марта в рамках первого раунда Кубка Петрова – 2024 состоялись четыре встречи. Матчи были сыграны в Красноярске, Орске, Москве и Тамбове.

Расписание матчей Кубка Петрова - 2024.
Сетка плей-офф ВХЛ.

В первом матче игрового дня красноярский «Сокол» победил пермский «Молот» (4:3), отыгравшись 0:2 по ходу матча, и выиграл серию (4-2).

ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
04 марта 2024, понедельник. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
4 : 3
Молот
Пермь
0:1 Дюрягин (Верёвкин, Рыжов) – 04:33 (5x4)     0:2 Пешехонов (Ерохин, Дюрягин) – 22:44 (5x4)     1:2 Пучков (Кожухов) – 34:44 (5x4)     2:2 Морозов (Кожухов) – 38:34 (5x4)     3:2 Пучков (Кожухов, Скворцов) – 41:10 (5x5)     4:2 Тимирёв (Тарасов, Князев) – 58:09 (5x4)     4:3 Пешехонов – 59:54 (6x5)    

В следующем матче «СКА-Нева» не сумела закончить серию с Южным Уралом (1:3). Впереди у команд решающий седьмой матч (3-3). Аналогичная ситуация и в серии между «Звездой» и курганским «Зауральем» (3:2, 3-3).

Завершил программу игрового дня матч «Тамбова» и «Югры», в котором победили гости (2:1 ОТ). Их также ждёт седьмая игра серии, которая пройдёт в Ханты-Мансийске.

ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
04 марта 2024, понедельник. 16:30 МСК
Южный Урал
Орск
Окончен
3 : 1
СКА-Нева
Санкт-Петербург
1:0 Купцов (Мингалеев, Зимин) – 14:28 (5x5)     1:1 Кабуш (Гурзанов, Корешков) – 34:55 (5x4)     2:1 Грасс (Тимченко) – 51:32 (5x5)     3:1 Грасс (Маклозян) – 59:29 (en)    
ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Звезда
Москва
Окончен
3 : 2
Зауралье
Курган
0:1 Пластинин (Болтанов, Ердаков) – 17:22 (5x4)     1:1 Васин (Хулапов, Барабоша) – 23:38 (5x5)     2:1 Станиславский (Дронык, Шамшурин) – 26:36 (5x5)     2:2 Пластинин (Ердаков, Бойчук) – 36:05 (5x5)     3:2 Зуган (Кузьминов, Аверочкин) – 58:39 (5x5)    
ВХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
04 марта 2024, понедельник. 18:30 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Окончен
1 : 2
ОТ
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Майоров – 34:24 (5x5)     1:1 Швырёв (Рахимуллин) – 53:26 (4x5)     1:2 Назаревич (Железков) – 66:27 (5x5)    

В Кубке Харламова же состоялась лишь одна игра плей-ин – санкт-петербургское «Динамо» победило «Амурских Тигров» (2:1) из Хабаровска и вышло в основную часть соревнований, выиграв серию (2-1).

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/16 финала - Плей-ин. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Амурские Тигры
Хабаровск
0:1 Куликов (Фесенко) – 11:31 (5x5)     1:1 Гимбатов (Давыдов) – 25:56 (5x5)     2:1 Голиков (Локкоев, Казаковцев) – 58:20 (5x5)    
Расписание матчей Кубка Харламова - 2024.
Сетка плей-офф МХЛ.
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