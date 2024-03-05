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«Здесь комментировать нечего». С. Фёдоров отреагировал на вопрос о наказаниях за нарушения

«Здесь комментировать нечего». С. Фёдоров отреагировал на вопрос о наказаниях за нарушения
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Главный тренер московской команды Сергей Фёдоров высказался о наказаниях игроков за нарушения после третьего матча первого раунда Кубка Гагарина – 2024 Западной конференции, в котором ЦСКА уступил в овертайме ярославскому «Локомотиву».

«В регулярке у нас висел плакат с наказаниями за нарушения? Ну, плакат, я думаю, это громко сказано (смеётся). Но у нас были определённые мысли, и ребята вокруг этих мыслей сплотились и решили пойти определённой дорогой. Но здесь комментировать нечего, это наша внутренняя тема.

В позапрошлом сезоне в седьмом матче со СКА Виталий Абрамов был удалён за то, что хлопнул вратаря клюшкой по щитку, — сегодня он сделал то же самое? Честно, ни я, ни он не помним этого (улыбается). В плане вашего примера со СКА. Но сегодня такое случилось… Он опытный игрок, он понимает, что не совсем сдержал свои эмоции и хотел протолкнуть шайбу в ворота. Здесь многое не скажешь. Случилось уже. Как я сказал, мы настроили ребят на эти мысли, но до полуночи. Дальше мы идём с чистыми помыслами работать дальше, играть дальше, готовиться дальше», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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