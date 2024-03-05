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Главный тренер ЦСКА прокомментировал изменения в звеньях после поражения от «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал изменения в звеньях после поражения от «Локомотива»
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Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Сергей Фёдоров высказался об изменениях в звеньях после поражения от «Локомотива» в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина (2:3 ОТ, 1-2).

«Абрамов вернулся вниз по звеньям? Перемены в звеньях всегда диктуются ситуацией. Можно так сказать. Последними 24 часами. Включая, конечно, игру и определённые действия наших игроков. На сегодняшний матч состав был оптимальный.

Ребята, я думаю, соскучились по игре в таком составе друг с другом. Но, как вы видели, в связи с нашими удалениями, в связи с удалениями нашего соперника сегодня было несколько сочетаний — не совсем тех, которые мы заявили на встречу. Поэтому тут вариантов предостаточно. Но, отвечая конкретно на ваш вопрос, для нас это — по последней игре 2 марта — был оптимальный состав», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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