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Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз 2:4, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 5 марта

Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» обыграть «Флориду», у Бобровского 26 сейвов
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Сегодня, 5 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке проиграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился со счётом 2:4 (1:0, 1:2, 0:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Кайлли (Труба, Миллер) – 16:39 (pp)     1:1 Райнхарт (Барков, Вераге) – 30:11 (pp)     1:2 Райнхарт (Барков, Форслинг) – 32:56     2:2 Крайдер (Трочек, Панарин) – 35:26 (pp)     2:3 Ломберг (Форслинг) – 46:11     2:4 Лунделль (Экман-Ларссон) – 59:01    

В составе «Пантерз» заброшенными шайбами отметились Райан Ломберг и Антон Лунделль, а также дубль на счету Сэма Райнхарта. Ворота команда защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 26 сейвов.

За «Рейнджерс» голами отличились Уилл Кайлли и Крис Крайдер. Россиянин Артемий Панарин отдал голевую передачу. На воротах нью-йоркцев сыграл Игорь Шестёркин, сделавший 26 сейвов.

После 62 матчей «Флорида» лидирует в Восточной конференции с 88 очками. «Рейнджерс» расположился на третьей строчке, набрав 84 очка в 62 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт с «Нью-Джерси Дэвилз», а Рейнджерс» с «Сент-Луис Блюз».

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