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Передача Панарина не помогла «Рейнджерс» обыграть «Флориду», у Бобровского 26 сейвов

Сегодня, 5 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке проиграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершился со счётом 2:4 (1:0, 1:2, 0:2).

В составе «Пантерз» заброшенными шайбами отметились Райан Ломберг и Антон Лунделль, а также дубль на счету Сэма Райнхарта. Ворота команда защищал российский голкипер Сергей Бобровский, совершивший 26 сейвов.

За «Рейнджерс» голами отличились Уилл Кайлли и Крис Крайдер. Россиянин Артемий Панарин отдал голевую передачу. На воротах нью-йоркцев сыграл Игорь Шестёркин, сделавший 26 сейвов.

После 62 матчей «Флорида» лидирует в Восточной конференции с 88 очками. «Рейнджерс» расположился на третьей строчке, набрав 84 очка в 62 играх.

Следующий матч «Флорида» проведёт с «Нью-Джерси Дэвилз», а Рейнджерс» с «Сент-Луис Блюз».