Натан Маккиннон догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Сегодня, 5 марта, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 5:0.

Звёздный канадский форвард хозяев Натан Маккиннон набрал по ходу матча сразу четыре очка. Он отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами. Таким образом, канадец догнал российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ и теперь делит с ним первое место. У обоих хоккеистов после сегодняшнего игрового дня по 105 очков.

На третьей строчки бомбардирского списка идёт ещё один канадский форвард из «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В активе нападающего 97 очков (23+74).