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Натан Маккиннон догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Натан Маккиннон догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
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Сегодня, 5 марта, «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Болл-Арене» завершилась со счётом 5:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Маккиннон (Тэйвз, Макар) – 12:31     2:0 Друен (Колтон, Жирар) – 17:22     3:0 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 32:38     4:0 Паризе (Джонс, Маккиннон) – 37:38     5:0 Маккиннон (Друен, Лехконен) – 55:35 (pp)    

Звёздный канадский форвард хозяев Натан Маккиннон набрал по ходу матча сразу четыре очка. Он отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами. Таким образом, канадец догнал российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ и теперь делит с ним первое место. У обоих хоккеистов после сегодняшнего игрового дня по 105 очков.

На третьей строчки бомбардирского списка идёт ещё один канадский форвард из «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В активе нападающего 97 очков (23+74).

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