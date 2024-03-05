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Хоккейный эксперт объяснил, с чем связан необычный рекорд Александра Овечкина

Хоккейный эксперт объяснил, с чем связан необычный рекорд Александра Овечкина
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев объяснил, с чем связан необычный рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам НХЛ в марте. Капитан «столичных» отличился в 145-й раз в матчах НХЛ, сыгранных в марте, и побил рекорд лиги по этому показателю, превзойдя Уэйна Гретцки. Овечкину потребовалось для этого 245 игр, Гретцки — 260.

«С чем может быть связан рекорд Овечкина по голам в марте? Сложно сказать, но март — это практически всегда финишный спурт для команд, и уже с настроем на выход в плей-офф. Этот рекорд, наверное, связан с тем, что Александр — выдающийся хоккеист, и приближающийся апрельский плей-офф его как раз стимулирует к максимальному результату», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 57 встреч, в которых записал на свой счёт 45 (17+28) очков.

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